Coronavirus in Cilento: oggi l’esito dei tamponi su famiglia di Vallo

Il bollettino dei contagi da coronavirus per il Cilento resta fermo a 3: si tratta della 26enne di nazionalità ucraina residente a Montano Antilia; della professoressa 57enne e dell’estetista 34enne, entrambe di Agropoli e riconducibili al medesimo focolaio del virus. Ieri il numero di contagiati in Campania è salito ulteriormente sfiorando quota 60. La buona notizia arriva da Sapri dove la donna residente a Vibonati che in seguito ad un malore era stata sottoposta a test presso l’ospedale dell’Immacolata è risultata negativa. Negativo anche quello su un giovane di Ascea.

Coronavirus: oggi l’esito di altri tamponi

A Vallo della Lucania, nella frazione Massa sono ore di attesa per una bimba di due anni e la sua famiglia. Sulla piccola ieri mattina é stato fatto il tampone. L’ambulanza da Salerno è arrivata nella frazione Massa di Vallo. La bimba da qualche giorno aveva febbre e polmonite. Anche una sorella é febbricitante. Stessi sintomi presenta la mamma. Preoccupata la donna ha chiesto l’intervento dei sanitari. A metà febbraio la famiglia Cilentana è stata a Siena per qualche giorno. Sospetti emergono per un vigile del fuoco positivo a Napoli. Non aveva frequentato zone rosse ma era stato in Cilento.

Agropoli, la polemica sui tamponi e i provvedimenti del sindaco

In quest’ultimo centro sono stati disposti altri dieci tamponi ma è polemica sui ritardi nell’esecuzione dei test. Purtroppo anche i sanitari specializzati hanno difficoltà nell’eseguire i test viste le tante richieste in tutta la Provincia.

In città il sindaco Coppola ha sospeso lo spettacolo teatrale di Biagio Izzo e rinviato il mercato. Inoltre ha invitato ad evitare assembramenti. Un appello il primo cittadino lo ha rivolto anche alla cittadinanza chiedendo di non accusare le persone contagiate da coronavirus che in questi giorni sono sottoposte a gogna mediatica. Dal sindaco, quindi, un appello alla civiltà.

Coronavirus: scuole e università chiuse

Intanto sono entrati in vigore i provvedimenti presi dal Governo. Chiuse scuole e università e restrizioni sugli altri luoghi pubblici. Proprio a proposito della chiusura degli atenei il gruppo di minoranza Salesi di Sala Consilina, ha invitato alla massima attenzione sui fuori sede che rientreranno.

Quanto alle scuole il sindaco di Pollica Stefano Pisani ha avviato i contatti con Unipegaso per le “classi virtuali”. Anche in altri comuni si sta valutando questa possibilità per permettere agli alunni di continuare le lezioni.

Effetti coronavirus: dalla giustizia al cinema

Intanto gli avvocati di Vallo della Lucania hanno deciso per l’astensione dalle udienze ritenendo ormai inefficaci i provvedimenti fin ora intrapresi per evitare la diffusione del contagio nei palazzi di giustizia. La Regione Campania ha sospeso tutte le attività ambulatoriali; vanno avanti, invece, i concorsi già programmati.

Effetto coronavirus, una curiosità: anche James Bond è stato fermato dal coronavirus. L’uscita film della saga 007 che ha avuto come location anche Sapri, è stata rinviata. La data prevista inizialmente per aprile è slittata a novembre. Poco male considerato che, almeno per il momento, anche diverse sale resteranno chiuse: Vallo della Lucania, Agropoli e Sapri.