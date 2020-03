Caso di coronavirus all’ospedale di Eboli:

Caso di coronavirus per una donna ricoverata all’ospedale di Eboli. L’intero reparto di medicina generale dell’ospedale è in quarantena con pazienti e parenti chiusi nelle stanze per evitare il contagio. La paziente, giunta all’ospedale ieri sera 5 marzo 2020 con broncopolmonite, presentava sintomi compatibili con quelli del Covid-19.

Scattata la profilassi, si è prelevato il campione da inviare presso il presidio ospedaliero partenopeo. Giunta poche ore fa la conferma di positività.

Incertezza adesso per i membri dello staff medico entrati in contatto con la paziente, rimasta tra le mura del “Maria Santissima” per almeno tre turni. Pare che circa una ventina di sanitari possano essere entrati a contatto con la donna.