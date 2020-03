Capaccio, al via la sistemazione della pista ciclabile

Ancora un altro cantiere al via a Capaccio Paestum. A soli sette giorni dalla consegna dei lavori di adeguamento del campo sportivo ‘Tenente Vaudano’, per le ore 10 di domani (sabato 7 marzo) è infatti previsto l’inizio dell’intervento di messa in sicurezza della pista ciclabile nel tratto lungo viale della Repubblica. L’opera è stata finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del ‘Piano Nazionale di Sicurezza Stradale.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie d’interventi che non riguarderanno solo il rifacimento del tracciato, ma anche l’impianto di una siepe, la sostituzione del guard rail, l’installazione di segnaletica verticale e orizzontale, quest’ultima in vernice rifrangente.

Come fa notare il Sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri “comincia domani l’ultimo tratto di un iter progettuale che non contribuisce solo a migliorare la vivibilità urbana, ma anche a fornire un ulteriore elemento di rafforzamento alla nostra offerta turistica. Guardando in avanti, la nostra idea resta quella di una rete di piste ciclabili e pedonali sempre più ampia, che non dovrà snodarsi solo nei centri abitati, ma anche nelle aree d’interesse turistico, favorendo la mobilità sostenibile di residenti e ospiti. A titolo d’esempio basterà ricordare che, già nei primi 100 Giorni di Amministrazione, la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un anello ciclopedonale con marciapiedi intorno alla cinta muraria di Paestum e, nei giorni scorsi, il progetto della pista ciclopedonale che collega Paestum alla Laura”.