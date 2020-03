Agropoli, furti nelle gioiellerie: condanne per i rom

AGROPOLI. Sono arrivate le sentenze per gli “zingari” di Agropoli coinvolti in un filone dell’inchiesta “Il Faro” relativa ai furti nelle gioiellerie eseguite in tutta Italia. Ieri la sentenza al Tribunale. In primo grado sono stati riconosciuti 5 anni di reclusione per Donato Marotta alias Papesce e Carmine Dolce alias Maruziello; 4 anni e 2 mesi, invece, per Antonio Dolce alias Capone, Anna Petrilli e Gerardo Marotta detto Jerry.

Un anno fa il rinvio a giudizio con l’accusa di associazione per delinquere.

L’operazione “Il Faro” fu messo a segno nel novembre 2018. 11 le ordinanze di custodia cautelare in carcere, 7 ai domiciliari e 4 obblighi di dimora.