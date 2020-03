Agropoli, anche i droni contro il coronavirus

AGROPOLI. Frenare il contagio da coronavirus con i droni. La proposta arriva da Claudio Ruocco e Giusy Cella, dell’azienda agropolese Alta Prospettiva Video Production, pronti a mettere in campo la loro tecnologia per controllare il territorio.

“Siamo dotati di attrezzatura termica per il controllo del territorio siamo disponibili a mettere a completa disposizione i nostri Droni e il nostro operato e tutte nostre competenze a titolo gratuito per il territorio di Agropoli e per tutte le autorità competenti in questo periodo di contagio del Corona Virus”, si legge in una lettera inviata al sindaco Adamo Coppola.

Con i droni dotati di attrezzatura termica sarà possibile rilevare il calore umano e le temperature. Un’apparecchiatura all’avanguardia che secondo i promotori dell’iniziativa potrebbe servire anche per evitare la diffusione del contagio.