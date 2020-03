Università chiuse, appello da Sala Consilina: “attenzione ai rientri”

SALA CONSILINA. La chiusura di scuole e università decisa dal Governo rischia di determinare ulteriori problemi, determinati dal rientro al sud di numerosi studenti fuori-sede provenienti dalle aree dove è diffuso il contagio. Ciò sta causando qualche malumore.

Ecco perché a Sala Consilina Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino, Consiglieri Comunali del Gruppo Salesi, hanno chiesto al Sindaco “nella sua qualità di massima autorità sanitaria sul territorio comunale”, di predisporre tutte le misure necessarie al fine di vigilare sui tanti “ritorni a casa” previsti nelle prossime ore.

“La chiusura di tutte le scuole ed Atenei italiani, infatti, porterà al rientro in sede di numerosi docenti e studenti da ogni parte d’Italia e, probabilmente, anche da zone in cui si sono registrati focolai del virus – spiegano dal gruppo Salesi – Per questo motivo, invitiamo il Sindaco a tenere alta l’attenzione e ad attivare tutti i presidi idonei a garantire la sicurezza della popolazione. Appello anche ai cittadini a “rispettare le direttive emanate dal Governo e di provvedere a comunicare tempestivamente alla ASL competente la propria provenienza da zone di focolaio o di alta densità di contagio”.