Riapertura con la festa delle donne all’Oasi Fiume Alento

L’Oasi Alento riapre con il primo dei 20 eventi (20e20) previsti per la stagione primaverile, che prevede l’ ingresso Gratuito per tutte le donne che si registrano on-line! Anche i bambini di età inferiore ai 12 anni, come sempre, avranno la possibilità di accedere al parco gratuitamente.

Per gli uomini (e le donne non registrate) la tariffa è di 6,00 €.

Vista la situazione particolare saranno attivi solo i servizi all’aperto, quindi il ristorante per il momento resta chiuso, si potrà pranzare in autonomia, o presso l’area picnic, o acquistando panini/snack presso il chiosco/bar.

L’ingresso in Oasi include, per tutti i visitatori e senza pagamenti aggiuntivi, le visite guidate alla diga (ore 11:00 e ore 15.00), all’orto botanico (12:00 e 16:00) e all’oasi naturalistica (17:00).

Questo il link per prenotare l’ingresso gratuito: bit.ly/8marzo2020OASI

Si consiglia, a chi è interessato ad utilizzare l’area picnic con barbecue, di acquistare sulla piattaforma on line dell’Oasi Alento il relativo servizio: www.bookingoasialento.it/servizi/tavolo-da-picnic/

A disposizione degli ospiti anche il noleggio di mountain bike, bici elettriche e green car, il tour guidato in bus elettrico, piccole lezioni di equitazione, passeggiate a cavallo e tanta natura…