Metasport: 300mila euro dalla Regione, firmata la delibera

Un contributo di 300mila euro che fa tirare un sospiro di sollievo al Consorzio Centro Sportivo Meridionale dopo la crisi che negli ultimi tempi ha coinvolto l’Ente.



A dare la notizia, tanto attesa, è stato l’Assessore al Turismo Corrado Matera, Valdianese DOC che, in una nota ha espresso la sua ‘gioia’ per la delibera.



Soldi che serviranno per la continuità dei servizi sportivi almeno per un altro anno.

Un concreto e cospicuo aiuto, un vero toccasana, se si pensa che lo scorso dicembre la Metasport era sull’orlo del precipizio.



Tennis, nuoto, fitness, atletica e non solo, la Metasport potrà ‘vivere’ e con essa la possibilità ai 1300 tesserati di poter praticare Sport.



Un impegno mantenuto da parte della Regione Campania e soprattutto da parte dell’Assessore Matera che, così come preannunciato nella riunione con i Sindaci dello scorso 15 febbraio, ha immediatamente dato attuazione agli impegni assunti nei confronti dell’intero territorio per salvaguardarne la storia, creando anche i presupposti su cui costruire il futuro delle nuove generazioni.