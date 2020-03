Coronavirus ed economia: parla il presidente della Bcc Buccino e Comuni Cilentani

L’impatto del corona virus sull’economia cilentana, così inizia la lunga intervista al presidente della BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani. Una panoramica dei problemi ma anche delle soluzioni messe in campo per aiutare gli utenti della banca di credito locale.

La parola d’ordine è sostenere il territorio, una missione che da sempre la BCC porta avanti per tutte le aree dove la stessa insiste con le proprie filiali. Il presidente Alfieri ha cercato di far comprendere le difficoltà di un ente bancario che opera in un territorio particolarmente difficile come quello cilentano, i rapporti con gli amministratori e soprattutto come le BCC debbano essere al servizio delle idee.

