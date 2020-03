Coronavirus: ad Agropoli altri 10 tamponi

AGROPOLI. Sono dieci i nuovi tamponi che verranno eseguiti ad Agropoli. E’ quanto hanno previsto le autorità sanitarie sulla base delle indicazioni della task force istituita dal Comune per fronteggiare l’emergenza coronavirus. I test verranno eseguiti su persone entrate in contatto con l’estetista 34enne risultata positiva al virus dopo aver avuto contatti per motivi lavorativi con l’insegnante 57enne, primo paziente affetto dal virus ad Agropoli.

I risultati dei tamponi si conosceranno soltanto domani; sono stati effettuati su familiari e amici in stretto contatto con la giovane. Quest’ultima, al terzo mese di gravidanza, è attualmente ricoverata all’ospedale “Cotugno” di Napoli dove è stata trasferita nella serata di ieri.

Ad Agropoli, intanto, da ieri sera sono in vigore specifiche disposizioni per evitare la diffusione del virus: stop a spettacoli teatrali e mercato e regole per evitare assembramenti.