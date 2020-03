A Felitto è ancora Carnevale

8 Marzo, festa di Carnevale a Felitto. L’ evento è l’ultima tappa del carnevale itinerante che, nei giorni 23/24/25 febbraio ha toccato Albanella, Roccadaspide e le frazione adiacenti dei due comuni. La tappa finale, che comprendeva Felitto e Castel San Lorenzo, era in programma per domenica 1 marzo ma, essendo nel frattempo sopraggiunta l’ordinanza regionale che disponeva la sospensione delle manifestazioni pubbliche per la prevenzione del Covid-19, è stato necessario rinviare il tutto alla domenica successiva.

Ciò con molte difficoltà dato che i carri dovevano essere smontati dopo il periodo carnevalesco. Nonostante ciò l’evento si terrà regolarmente. L’iniziativa è del Forum dei giovani in collaborazione con il Comune. Almeno 12 carri presenti in sfilata.

Nel pomeriggio la manifestazione si sposterà a Castel San Lorenzo.