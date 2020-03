Serie B: Salernitana, le parole di Ventura e Karo

Dopo la vittoria con il Venezia, di ieri sera allo stadio Arechi, per 2-0 Ventura si è soffermato in sala stampa per esprimere la sua soddisfazione sul momento dei granata:“Dopo quella con il Livorno, questa era la seconda partita in cui avevamo l’obbligo di vincere. Ho visto lo spirito di una squadra che aveva voglia di vincere e che ci ha provato fino all’ultimo. Abbiamo avuto un buon approccio alla partita. La squadra ha giocato a calcio facendo buone cose con raziocinio. Dobbiamo evitare alcuni errori in fase di costruzione perché abbiamo regalato troppe occasioni”.

Il mister ha quindi concluso: “L’impatto di Cerci è stato positivo: era la prima partita che giocava dopo tanto tempo, quindi non bisogna avere fretta. Deve continuare a lavorare perché può fare ancora molto. Dobbiamo ringraziare Micai perché la sua parata, oltre a evitare un gol subito, ci ha dato una grossa scossa psicologica che ci ha portato a raddoppiare. Quest’estate siamo partiti con una squadra molto giovane, avevamo l’obiettivo di dare un’immagine e una cultura del lavoro diversi rispetto a quella del passato e penso che stiamo facendo buone cose. Questo gruppo sta dimostrando di avere voglia di migliorarsi”.

“Sono molto contento per il mio primo gol italiano. Spero di riuscire a farne tanti altri e di contribuire al bene della Salernitana. Sono soddisfatto della prestazione, sia personale che della squadra. Abbiamo sofferto un po’ del primo tempo ma nel complesso penso che il risultato sia ampiamente meritato”. Queste le parole di Antreas Karo nel post-partita di Salernitana – Venezia.

Il difensore granata ha quindi concluso: “Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo. Se riusciremo a mantenere una certa continuità potremo sicuramente toglierci belle soddisfazioni”.