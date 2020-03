Ladri in azione nel Vallo: colpi a Buonabitacolo e Sassano

Ladri scatenati nel Vallo di Diano nelle ultime ore. A Buonabitacolo ignoti sono riusciti ad asportare attrezzi da lavoro e salumi lasciati a stagionare in alcuni depositi e garage del territorio. Portata via anche una BMW X3 parcheggiata nel piazzale di un’abitazione.

In tutto sono quattro i colpi, tutti commessi nella notte. A Sassano, invece, i ladri sono entrati in azione in un’azienda sita alla periferia del paese. I malviventi dopo aver forzato una porta secondaria sono riusciti ad asportare la cassaforte con i contanti.

Il proprietario si è reso conto di quanto accaduto soltanto questa mattina alla riapertura.