Effetto coronavirus: diminuiscono i donatori di sangue. Appello dell’Asl

A causa delle problematiche connesse alla diffusione del nuovo Coronavirus negli ospedali dell’Asl Salerno si è registrato un notevole abbassamento del numero delle donazioni di sangue, che ha determinato una consistente diminuzione delle scorte necessaria alle attività chirurgiche ed assistenziali.

“L’Asl Salerno intende, a riguardo, tranquillizzare tutti i donatori di sangue sulle condizioni di sicurezza in cui avviene la donazione presso i propri Centri Trasfuzionali – fanno sapere dall’azienda sanitaria – Tutti i Centri, si assicura, operano nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali e sono attenti ad attuare tutte le procedure previste, finalizzate a prevenire la diffusione del virus”.

Di qui l’invito a tutti donatori, quelli abituali e coloro che volessero diventarlo in questo stato di necessità, a recarsi presso tutte le strutture trasfusionali dell’ASL per effettuare la donazione di sangue e/o emocomponenti, nella consapevolezza che non esiste alcun pericolo per la salute, venendo costantemente assicurati tutti i previsti protocolli di sicurezza.