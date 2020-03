Coronavirus ad Agropoli: ecco le restrizioni del Comune

“Cercheremo di limitare al massimo il contagio”. Lo ha detto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola che ha annunciato una serie di provvedimenti finalizzati ad evitare che il virus possa circolare in città dopo i due casi segnalati nelle ultime 36 ore, quello della professoressa del liceo “Gatto” e di una estetista.

Il primo cittadino ha fatto un appello ai cittadini: “Dobbiamo alzare l’asticella del livello di guardia, per questo ho bisogno della vostra collaborazione. Dobbiamo stare tranquilli”.

Coppola ha annunciato delle ordinanze per limitare i luoghi di incontro: “Ho sospeso il mercato di domani e lo spettacolo teatrale di Biagio Izzo in programma questa sera. Stare in un luogo chiuso oggi potrebbe essere un pericolo e va evitato”.

Agli operatori privati l’invito a “dare un contributo alla sicurezza”. “Nessuna attività commerciale è stata chiusa e nessuna è a rischio contagio, ma chiedo di contingentare gli ingressi – ha detto Adamo Coppola – E’ necessario che tra una persona e un’altra ci sia almeno un metro di distanza. Se c’è troppa gente dobbiamo bloccare gli ingressi, attendere che altri escano e poi far entrare ulteriori persone”.

Oggi sono stati eseguiti cinque tamponi: due sui familiari della professoressa e tre su persone entrate in contatto con lei. Solo un’estetista è risultata positiva.