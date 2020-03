Monte San Giacomo: ok a lavori alla rete fognaria e all’acquedotto comunale

Monte San Giacomo. Approvato il progetto di “Adeguamento sistema fognario, acquedotto centro storico e impianto di depurazione comunale”.

Nello specifico saranno adeguati alcuni tratti della condotta fognaria nel centro storico, con relativa rete di distribuzione dell’acquedotto comunale, nonché, di realizzare la manutenzione straordinaria delle apparecchiature elettroniche dell’impianto di depurazione comunale.

Il progetto redatto del geometra Vincenzo Cardamone per l’importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro di cui circa 886 mila euro per il totale dei lavori compresi oneri di sicurezza e circa 363 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

L’Ente, guidato dal sindaco Raffaele Accetta, intende presentare domanda di accesso ai finanziamenti regionali e comunitari per la candidatura della proposta progettuale.