Coronavirus: in Campania altri due contagiati

Nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 24 tamponi. Lo rende noto la task force della Protezione civile della Regione Campania. «Due sono risultati positivi. Come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità» si legge nella nota.

Un caso si è registrato a Napoli città, l’altro nel Casertano. In totale i casi in Campania sono trenta.

Intanto a Bergamo c’è anche una neonata in rianimazione. Sembra anche lei colpita da coronavirus. La piccola è monitorata ma non intubata,