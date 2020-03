Aquara, presto al via i lavori per la Sp12: “la strada del masso”

“Finalmente, dopo anni di attesa, arriva la notizia sperata. La prima pietra, la più importante, è stata posta: ammissione a finanziamento dell’intervento di messa in sicurezza della SP12”. A dirlo Elio Guadagno, sindaco di Ottati, che annuncia così l’avvio dell’iter che porterà ai lavori sulla strada provinciale tra Castelcivita e San Vito di Aquara.

Sp12, la strada del masso

Si tratta della strada che finì sotto i riflettori anche della stampa nazionale per la presenza del famigerato masso che per circa due anni troneggiò al km 9+4000. E’ chiusa dal 2015.

L’iter per i lavori

Nel marzo di 2 anni fa la Regione Campania pubblicò l’avviso per la presentazione di progetti da finanziare con risorse FSC. Il progetto fu poi approvato nell’estate scorsa per un costo complessivo di 4,8 milioni di euro. A breve verrà pubblicato il bando di gara che porterà ai lavori di bonifica, messa in sicurezza del tratto stradale e alla successiva riapertura al transito della Sp12.