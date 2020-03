Perché traslocare con una ditta vuol dire risparmio?

Il trasloco coincide molto spesso con un momento di passaggio che, anche se è in positivo, rappresenta comunque un cambiamento con cui specie all’inizio bisogna un po’ fare i conti. Cambiare casa non vuol solo dire cambiare qualche arredo o la disposizione delle cose, ma vuol dire cambiare un pochino la propria vita e trasformare le proprie abitudini.

Alla luce di ciò è facile capire che questo momento sia piuttosto delicato. Traslocare, oltretutto, è una cosa molto stressante, secondo alcune statistiche la seconda cosa più stressante dopo il divorzio. È per questo che chi ha già provato l’esperienza del trasloco fai da te, per le volte successive evita e si rivolge ad una ditta specializzata.

Traslocare è molto stressante e lo diventa ancora di più se non si hanno braccia esperte e forti, mezzi adeguati ed esperienza nel settore. Le cose che sembrano per scontate o facili, infatti, non lo sono affatto e anche spostare un semplice divano è molto più complesso di quanto si possa credere.

Ecco che quindi quando arriva il momento di traslocare è meglio chiamare una ditta di traslochi. Le migliori aziende di solito non temono di offrire il preventivo per un trasloco senza impegno. Di solito lo si può tra l’altro richiedere anche comodamente online.

Quando chiamare una ditta di traslochi

C’è solo una condizione nella quale non conviene chiamare un’azienda che si occupi di traslochi quando se ne deve fare uno: quella in cui si ha un furgone e si hanno tanti amici forti che hanno messo le loro braccia a disposizione di cui uno almeno che ha esperienza nel settore. Per tutte le altre situazioni è meglio chiamare una ditta di traslochi.

modalità offerte da queste sono diverse in modo tale da poter rispondere a tutte le esigenze. Queste quindi offrono: dal solo noleggio del furgone, al trasporto degli oggetti e degli arredi, al trasloco completo anche di ri-montaggio mobili, al deposito di quelli che non servono più per il momento.

Perché il trasloco professionale a conti fatti conviene

Si risparmia tempo: traslocare con l’aiuto di una ditta specializzata vuol dire metterci la metà del tempo che ci si metterebbe da soli. E se è vero, come si dice, che il tempo è denaro: scegliere di chiamare dei professionisti vuol dire risparmiare. Questi infatti si occuperanno di richiedere permessi, di gestire arredi ingombranti facilmente grazie a macchinari costosi, di risarcire eventuali danni alle cose.

Si risparmiano le riparazioni o le sostituzioni: Grazie all’uso di mezzi specializzati e all’esperienza del personale si avrà la garanzia che i propri arredi e oggetti arrivino integri a destinazione. Ecco che quindi si risparmia sul costo di riparare o sostituire gli arredi o loro componenti. Lo stesso vale per spigoli delle pareti, di porte e infissi, di muri dei giriscale che sono le parti più spesso rovinate durante i traslochi “maldestri”.

Si risparmia in salute: Traslocare vuol dire grande stress, grande stress vuol dire emicrania, spossatezza che assumendo una ditta non si hanno. Traslocare arrangiandosi vuol dire anche talvolta farsi male purtroppo, non tanto per traumi, quanto per mal di schiena o dolori muscolari. Chi non è abituato a certe performance, dopotutto, è normale che il giorno dopo, se non la sera stessa, accusi le conseguenze di movimenti fatti nel modo errato o per aver sollevato cose troppo pesanti.