Agropoli: ok alla Cittadella della Cartapesta

AGROPOLI. Al via l’iter per realizzare la “Cittadella della Cartapesta”. Si tratta di un centro tematico dedicato all’arte della carta pesta, all’interno del quale verranno realizzati ed esposti i carri allegorici che ogni anno sfilano lungo le strade della città. Lo scopo è di creare un importante attrattore turistico per tutti coloro che vorranno conoscere l’arte dei cartapestai.

La manifestazione del Carnevale di Agropoli, giunta quest’anno alla 49^ edizione, è diventata patrimonio della collettività agropolese e del suo territorio, inoltre rappresenta ormai uno strumento di promozione dei luoghi e al contempo incontra gli interessi degli operatori economici e dei cittadini. Per questo rappresenta un evento cardine nella programmazione turistica e nella politica di valorizzazione del territorio anche ai fini della destagionalizzazione dei flussi turistici.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, punta a sostenere la promozione territoriale mediante la valorizzazione dei tradizionali eventi e manifestazioni cittadine, tra cui il Carnevale.