Promozione: ancora un successo per la Virtus Cilento

Promozione, turno numero 24

Nel weekend appena passato si è giocato, nel gruppo D di Promozione campano, il turno numero 24, il nono, sui quindici in programma, del girone di ritorno.

Le squadre di testa

Non si ferma la marcia inarrestabile della Virtus Cilento, che supera anche l’ostacolo Real Palomonte. Nel 3-0 per i ragazzi del tecnico Castiello sono Senè, De Marco e Maiese D. a firmare il successo per la truppa cilentana, ormai ad un passo dal salto diretto in Eccellenza. Si riprende la seconda piazza solitaria la Calpazio che espugna, di misura per 1-0, il campo della Giffonese. E’ Genovese, a 15′ dal termine, il match winner della sfida, che porta i capaccesi a +2 sul Salernum Baronissi. Gli uomini di mr. Calabrese impattano, per 1-1 contro la Temeraria. E’ Scudiero a portare avanti il team ospite, mentre Maggino nell’extra-time riporta a galla il Salernum Baronissi fissando il risultato finale in parità.

Le altre sfide

La sfida tra squadre in piena zona play-off va al San Marzano che, con la doppietta di Giammetta, supera 2-1 lo Sporting Pontecagnano, che resta comunque avanti di una lunghezza agli avversari di giornata. Successo tondo per 5-1 del Giffoni Sei Casali sul Coperchia: Orabona, doppietta, Picariello, Marmoro e Fortunato vanificano la rete ospite siglata da Frasca. Non sbaglia nemmeno la Sarnese, che batte 3-2 la Rocchese. Guadagno, doppietta, e Vastola marcano il tabellino per la squadra di Vitter, mentre non portano punti, alla Rocchese, i guizzi di Di Sanza e Capuccio. Pari per 1-1 tra Sanseverinese e Centro Storico con De Matteo in rete per i padroni di casa e De Rosa per gli ospiti. Nell’unica gara domenicale cede di misura l’Herajon superata per 2-3 dal San Vito Positano.

,

Ultimo turno

Giffonese 0-1 Calpazio Virtus Cilento 3-0 Real Palomonte Herajon 2-3 San Vito Positano Giffoni Sei Casali 5-1 Coperchia San Marzano 2-1 Sporting Pontecagnano Salernum Baronissi 1-1 Temeraria Sanseverinese 1-1 Centro Storico Sarnese 3-2 Rocchese

Classifica