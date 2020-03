Oroscopo: Acquario, un rapporto affettivo diventa sempre più intenso

Ariete – L’abilità dialettica e i buoni progetti vi consentiranno di essere ascoltato con attenzione dai superiori. In amore in vista un cambiamento.

Toro – Dovete credere di più nei vostri progetti di lavoro e nelle vostre qualità se volete essere ascoltati. La gelosia può essere molto dannosa.

Gemelli – Lasciate spazio alla creatività dei vostri collaboratori se volete ottenere buoni risultati. In amore siete troppo possessivi.

Cancro – Nel lavoro vi troverete presto di fronte ad un bivio e dovrete prendere una decisione in tempi rapidi. Perfetta sintonia in amore.

Leone – Nel lavoro andate dritti per la vostra strada senza farvi intimidire da colleghi arroganti. Non abusate del vostro fascino in amore.

Vergine – Gli avvenimenti odierni influenzeranno positivamente l’andamento dei vostri affari. Cercate di fare nuove amicizie.

Bilancia – Esaminate con maggiore attenzione la situazione nel lavoro e troverete le soluzioni più giuste. Cercate di uscire, di vedere gente.

Scorpione – Riceverete inaspettatamente alcune interessanti proposte di collaborazione: valutate a fondo. Serata all’insegna dell’allegria.

Sagittario – Avete bisogno di dare uno scossone alla vostra professione: studiate bene come. Rilassatevi e gli slanci in amore aumenteranno.

Capricorno – Non lasciatevi trascinare in un’iniziativa professionale di cui non siete molto convinti. Indecisione sentimentale pericolosa.

Acquario – I prossimi giorni per la vostra professione saranno produttivi e decisivi: fate molta attenzione. Un rapporto affettivo diventa sempre più intenso.

Pesci – Nel lavoro la situazione va definendosi e proprio per questo dovete evitare passi falsi. I rapporti d’amore vanno addolcendosi.