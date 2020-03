A Monte San Giacomo un’iniziativa per ricordare Bettino Craxi

A Monte San Giacomo una iniziativa per ricordare Bettino Craxi e per una riflessione sulla politica di quegli anni e di oggi insieme a Bobo Craxi. L’appuntamento è per Venerdì prossimo, 6 Marzo.



In occasione del ventennale della morte di Bettino Craxi e a seguito del grande successo del film Hammamet, si è sviluppato nel Paese un importante dibattito sulla figura del leader socialista.



“La storia di Craxi, che coincide con gran parte della storia della Repubblica dei partiti – spiega l’assessore Angela Dalto – è una storia esaltante e drammatica, che a distanza di decenni è possibile storicizzare con maggiore serenità, riconoscendo a Craxi il merito di aver contribuito alla modernizzazione dello stato e di aver fatto del psi un partito centrale negli equilibri politici. La politica estera, le lotte per i diritti civili, la straordinaria spinta alla modernizzazione sono meriti indiscutibili di Bettino e di quella classe dirigente”.



“Per questo ho ritenuto giusto e doveroso assumere questa iniziativa e ricordare quella storia, in una terra – come quella del Vallo di Diano e in un comune come Monte San Giacomo – che è stata, grazie a figure come quella di Enrico Quaranta, protagonista di quella stagione politica”, ha concluso l’assessore Dalto.