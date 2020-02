Serie B: Salernitana, le parole di Lopez e Ventura

La Salernitana, impegnata alle ore 18:00 allo “Stirpe”, esce sconfitta dal campo del Frosinone. Dopo il triplice fischio, e il finale di 1-0, sono stati mr. Ventura e Lopez, tra i granata, a parlare in sala stampa.

“Nell’emergenza in cui eravamo siamo venuti sul campo della seconda in classifica a fare la nostra partita. Abbiamo giocato con personalità, pur avendo un po’ di difficoltà nella finalizzazione. La partita è stata decisa da un episodio e probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”. Queste le parole del tecnico di Gian Piero Ventura nel post-partita di Frosinone – Salernitana.“Rispetto a inizio stagione” – ha concluso il mister – “abbiamo avuto una crescita esponenziale che speriamo di proseguire. L’aspetto fondamentale è recuperare il prima possibile gli infortunati, in modo da avere a disposizione più soluzioni. Mi auguro che la prestazione di oggi possa rappresentare per noi l’inizio di un nuovo campionato”.

“Oggi non credo si sia vista tutta questa differenza di qualità tra noi e il Frosinone. Abbiamo affrontato una grandissima squadra senza demeritare. Abbiamo avuto una palla gol nitida all’ultimo secondo e avremmo sicuramente meritato il pareggio. Sono convinto che se avessimo giocato in questo modo tante altre partite avremmo sicuramente qualche punto in più”. Così Walter Lopez è intervenuto nel post-partita di Frosinone – Salernitana. Il difensore granata ha quindi concluso: “In questo momento non ha molto senso guardare la classifica. Dobbiamo giocare partita dopo partita con l’unico obiettivo di migliorare le nostre prestazioni. Da domani penseremo alla gara di martedì col Venezia, che dovremo vincere per metterci alle spalle questa sconfitta”.