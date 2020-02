Sapri, controlli più rigorosi in ospedale e arriva la tenda per il pre-triage

Ospedale di Sapri off limits agli under12. E’ quanto si legge in una disposizione affissa all’interno dei locali del presidio dell’Immacolata. In realtà il “divieto di accedere in reparto di degenza ai bambini di età inferiore ai 12 anni” esisteva già in passato ma vista l’emergenza anche i controlli diventano più rigorosi.

Intanto è iniziato il montaggio della tenda per il pre-triage anche presso il nosocomio del Golfo di Policastro. Servirà per i pazienti con sintomi che possano far pensare ad un contagio del coronavirus.

La Croce Rossa Italiana di Salerno e Serre ne sta gestendo l’allestimento. Oltre a Sapri volontari in azione Salerno, Battipaglia, Eboli, Oliveto Citra. Altre associazioni, invece, si stanno occupando del montaggio in altre località, sia dove sono presenti ospedali che dove insistono altre strutture sanitarie.