Capaccio, coronavirus: Alfieri invita alla responsabilità

CAPACCIO PAESTUM. “Mi dicono che si stanno verificando casi di atteggiamenti scorretti nei confronti di persone di ritorno da viaggi organizzati in località del Centro Italia non interessate dai focolai del coronavirus.

Come Sindaco di questa Città non posso tacere e chiedo a tutti coloro che dovessero assistere a cose del genere, di dedicare un minuto del loro tempo a spiegare che non è corretto, non è giustificato, non è civile”. A parlare, dopo una serie di episodi avvenuti in città, è il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri.

“Gli allarmismi, soprattutto quando si manifestano in una forma inadeguata e poco rispettosa degli altri, non solo non aiutano, ma rischiano di trasmettere un’immagine negativa del nostro territorio e della nostra comunità – prosegue il primo cittadino – Sono certo che sapremo immediatamente arginare questi pochi casi, spiegabili solo dalla paura che però, ripeto, è assolutamente infondata”.

Il sindaco capaccese, quindi, lancia un monito: “Chiedo serietà e senso di responsabilità a tutti, garantendovi che l’Amministrazione comunale, in una azione congiunta con la Protezione civile e le autorità sanitarie locali, sta facendo tutto quanto necessario per arginare e prevenire forme di contagio”.