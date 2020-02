Calcio a 5 femminile: rinviata la gara della Salernitana

La Salernitana di calcio a 5 femminile comunica il rinvio, a data da destinarsi, della gara di domani.

La scelta arriva seguito delle disposizioni della Regione Campania del giorno 26 c.m. sull’emergenza Coronavirus. A questi si è aggiunto l’avviso emanato dal Comune di Pontecagnano (SA) nella giornata di ieri, in merito alla igienizzazione e santificazione del Palazzetto dello sport di Pontecagnano, così come disposto e meglio precisato nel CU n. 713 pubblicato in data di ieri sul sito della Divisione Calcio a 5.

Per tanto la sfida Salernitana-Città di Taranto, valevole per il girone D di Serie A2, è stata rinviata e non si giocherà domani.