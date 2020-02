Anche Casaletto ha la tenda per l’Emergenza Covid-19

Anche a Casaletto Spartano arriva una tenda per affrontare l’emergenza Coronavirus.

È stata installata grazie al consigliere Vassallo e alla P.A. Bussentina – Anpas Campania, presieduta da Antonella Iudici che con i propri volontari ha proceduto al montaggio.

“Ci auguriamo che non serva … ma in ogni caso siamo pronti”, dice il sindaco Concetta Amato.

La tenda sarà adibita a spogliatoio personale sanitario per l’emergenza Covid-19. È stata posizionata davanti al Saut, così come anche in altri comuni.