VIDEO | Vallo, De Luca su 26enne colpita da Coronavirus: “Necessario viaggio da Cremona?”

“Abbiamo 3 casi accertati uno a Montano Antilia, un altro a Caserta un altro a Napoli. Per tutti i tre i casi abbiamo rivelato che l’origine del contagio è relativa a viaggi nell’aria milanese quindi il focolaio resta sempre quello”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il presidente della Giunta Regionale, nel suo appuntamento televisivo, ha rivolto un appello al senso di responsabilità. “Evitate viaggi. Ci sono persone che provengono dalle aree più a rischio sapendo che da questi comuni non si può uscire ma non si può neanche entrare, quindi si commette un reato penale”.

De Luca, poi, ha descritto il caso della biologa 26enne di Montano Antilia risultata positiva ai test, non mancando qualche polemica. “La Signora di nazionalità ucraina è arrivata nel Cilento partendo dall’ospedale di Cremona. Questo ha parecchie decine di pazienti che hanno contratto il contagio. La persona interessata era un tecnico di laboratorio quindi consapevole dei rischi. E’ stato proprio necessario questo spostamento?”

Il governatore ha sottolineato l’attività complessa che è necessario fare quando si segnalano casi di positività per individuare tutte le persone entrate in contatto con lei. Un’attività durata 36 ore; per fortuna tutti i tamponi sono risultati negativi.

Infine dal presidente della Regione Campania i “Complimenti a tutto il personale dell’ospedale di Vallo della Lucania che ha fatto un lavoro eccellente”.

