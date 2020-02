Serie B: Salernitana, Cerci ed Hertaux convocati

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, la Salernitana, in piena zona play-off, sarà di scena in casa del Frosinone, allo stadio “Stirpe”. I granata si troveranno opposti ai ciociari, seconda forza della classe con 4 punti di vantaggio sulla formazione ospite. Queste le parole del tecnico, dei granata, Ventura nella conferenza stampa di oggi:



“Quella di domani è una partita difficile in cui affronteremo la squadra più in forma del campionato. Purtroppo arriviamo a questa gara con tante assenze e questo gruppo dovrà offrire un’ulteriore prova di compattezza. Dobbiamo provare a fare la nostra partita sfruttando le caratteristiche dei calciatori che scenderanno in campo. Servirà un approccio importante e bisognerà dare il meglio per portare a casa il risultato. Sarà una gara in cui ci sarà da soffrire ma siamo consapevoli che possiamo far soffrire anche loro”.

Il mister ha quindi concluso: “Non credo sia una partita determinante, dopo le prossime quattro gare ci sarà la sosta e capiremo dove potremo arrivare. Dobbiamo gestire le forze per affrontare al meglio questa serie di gare ravvicinate, alcuni calciatori hanno poca autonomia quindi dovrò fare delle rotazioni. Fino a questo momento è stato fatto molto di buono ma è evidente che abbiamo ancora notevoli margini di miglioramento”.

In mattinata, poi, Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani.

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Giannetti, Gondo, Jallow.

Queste, infine, le probabili formazioni della sfida.

FROSINONE(3-4-1-2): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Capuano, Salvi, Rhoden, Maiello, Haas, D’Elia, Dionisi, Novankovic. All. Alessandro Nesta

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Aya, Billong, Jarozinsky, Akpa Akpro, Dzczcik, Maistro, Kyine, Cicerelli, Djuric, Gondo. All. Giampiero Ventura