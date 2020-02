Il master a distanza: perfetto per i lavoratori!

Si può o non si può essere tuttologi?

Questo è uno dei tanti dubbi amletici che affligge la contemporaneità. Non è semplice dare una risposta. Abbiamo Internet. Questo significa che qualsiasi informazione è accessibile a qualsiasi ora a una velocità che meno di un secolo fa era inimmaginabile. Allo stesso tempo, però, lo scibile umano si è ampliato così tanto che è necessario specializzarsi in qualcosa per dire di conoscerla davvero. E la curiosità dell’essere umano lo spingerà sicuramente ad allargare ancora di più questi confini.

Come è possibile specializzarsi in qualcosa?

La passione è sempre alla base di qualsiasi approfondimento. Se ami, impari a conoscere qualsiasi aspetto del tuo oggetto d’amore. Lo fai in maniera spontanea, senza chiederti il perché. Agisci e basta. Alla passione, però, deve necessariamente accompagnarsi lo studio ordinato e sistematico. Molto spesso, lo studio universitario non basta. Le facoltà italiane hanno generalmente un’impronta teorica. Una volta laureato si hanno poche competenze di carattere pratico. Questo può rappresentare un problema quando si entra nel mondo del lavoro dove il “saper fare” è considerato al pari del “sapere”.

Per colmare il gap tra conoscenza teorica e pratica si può scegliere, una volta conseguito il titolo di laurea, di frequentare un master di specializzazione. In questo modo, non solo si ha la possibilità di studiare in maniera più approfondita un aspetto di quanto imparato fino ad allora, ma anche di fare un’esperienza di stage o di tirocinio formativo.

Frequentare un master è anche un’ottima possibilità per chiunque abbia già un impiego, ma desideri migliorare la propria posizione all’interno dell’azienda. I master sono utili anche per acquisire ulteriori crediti formativi, indispensabili per alcune categorie professionali.

La domanda che sorge spontanea è: come è possibile studiare e lavorare contemporaneamente? Il problema non è solo trovare il tempo per lo studio, ma ore libere per frequentare i corsi. Tutto si risolve con un master online!

Grazie alla modalità e-learning, le lezioni possono essere seguite tramite video su una piattaforma online accessibile 24 ore su 24 su qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet. Tutto il materiale utile per lo studio è disponibile sempre online e non c’è bisogno di girare per librerie universitarie o biblioteche per andare a ricercarlo. Spesso, è possibile verificare il proprio livello di preparazione tramite delle esercitazioni online.

Solo l’esame finale va affrontato nella sede universitaria. Questo per verificare l’effettiva visione dei video delle lezioni e per saggiare al meglio la preparazione del candidato.

Per quanto riguarda quale master online scegliere, la scelta è vasta. Le università telematiche