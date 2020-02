Anche a Polla, una tenda per il pre-triage

Anche a Polla, così come in altre località del comprensorio del Cilento e Vallo di Diano si è provveduto a montare una tenda per affrontare l’emergenza coronavirus. La struttura è stata posizionata dai volontari Anpas Campania, su richiesta dell’Asl e della Regione Campania.

La tenda servirà per il pre-triage delle persone che giungono presso il nosocomio con il sospetto di aver contratto il coronavirus.

In questo modo si eviteranno affollamenti e rischi di contaminazione al pronto soccorso.