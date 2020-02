Serie B: esame Frosinone per la Salernitana

Riparte da Frosinone, sabato alle ore 18:00 , la rincorsa alle zone alte della classifica di Serie B della Salernitana, che sarà di scena, per il turno numero 26, allo stadio “Stirpe”. La squadra ciociara, guidata dall’ex calciatore Alessandro Nesta, attenderà, gli uomini di Ventura, sotto la direzione arbitrale affidata al sig. Juan Sacchi della sezione arbitrale di Macerata.

I laziali secondi della classe, con 43 punti, ricevono i granata quinti, a -4 dai rivali di giornata. I padroni di casa sono reduci da 5 vittorie di file, e da 7 gare sono imbattuti, mentre i campani negli ultimi sei match hanno ottenuto 4 successi, un pari ed una sconfitta. Il Frosinone, con sole 7 reti incassate in casa, tra le mura amiche ha ottenuto 8 volte il massimo risultato, dividendo la posta in palio in 3 circostanze. L’unico scivolone risale al “Boxing Day” quando fu il Crotone ad espugnare il “Benito Stirpe”, vincendo per 2-1.

Male in trasferta la Salernitana: Djuiric e compagni hanno racimolato i tre punti in 4 occasioni, 2 i pari a fronte di 7 passi falsi rimediati. L’ultimo scontro diretto in terra ciociara, datato 17 marzo 2018, vide le due formazioni accontentarsi dello 0-0 conclusivo.