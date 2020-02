Perdifumo destinazione turistica di interesse: al via il progetto

“LavoriAmo per Perdifumo” è un progetto di promozione territoriale che ha come obiettivo quello di porre le basi e i presupposti per fare di Perdifumo una destinazione turistica di interesse. La sinergia creatasi tra il Comune di Perdifumo e ViviCilento ha portato nel pomeriggio di ieri ad un incontro con le attività e imprenditori locali che ha suscitato molto interesse e coinvolgimento.

Le circa 30 persone presenti hanno attivamente partecipato e arricchito l’incontro con proposte da condividere al fine di far emergere l’enorme potenziale del territorio.

“L’unione della parte ricettiva con l’enorme offerta legata alla cultura, gastronomia, storia e agricoltura che il territorio offre, rappresenta il punto di partenza dal quale iniziare a costruire un’offerta turistica valida e interessante – fanno sapere da ViviCilento – I numerosi interventi e la sentita partecipazione hanno permesso di poter avviare questa importante iniziativa che rappresenterà una svolta positiva per l’intero borgo di Perdifumo”.