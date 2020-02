Lentiscosa, 20enne in quarantena negativo a coronavirus

Il 20enne di Lentiscosa sottoposto a quarantena non è positivo a coronavirus. Già il primo test era risultato negativo, ora anche il secondo ha dato lo stesso esito.

Per il giovane, rimasto in quarantena a scopo precauzionale, finisce un incubo. Lo conferma una nota diramata in serata dalla Regione Campania: “A conclusione degli esami di laboratorio al Cotugno, relativi alle persone identificate e temporaneamente in quarantena che hanno avuto contatti con i tre cittadini campani positivi al coronavirus, tutti i tamponi sono risultati negativi”.

Tra i tamponi analizzati anche quello del giovane di Lentiscosa.

Per lui la quarantena era iniziata quattro giorni fa, dopo essere rientrato in paese dal lodigiano.