Emergenza coronavirus: lunedì incontro dei sindaci della Provincia

Lunedì

2 marzo 2020, alle ore 10,30, presso la sede della Provincia di Salerno a Palazzo Sant’Agostino, si terrà l’incontro con i Sindaci dei Comuni della provincia per discutere di COVID-19 e dell’emergenza sanitaria in corso in Italia.

“Durante l’incontro di stamattina in Prefettura – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, abbiamo deciso di convocare i Sindaci del nostro territorio per fare insieme il punto della situazione.

L’incontro, che si terrà lunedì mattina a palazzo Sant’Agostino, ha lo scopo di gestire al meglio l’aspetto medico/epidemiologico e contenere quindi al minimo la diffusione del virus. Ma va gestito anche l’aspetto psico-sociale delle nostre comunità, cioè la percezione del rischio che non va sottovalutata.

L’emergenza in atto nel nostro Paese è stata affrontata sia dalle Autorità nazionali che regionali attraverso vari provvedimenti che hanno disciplinato i comportamenti da tenere e le misure di prevenzione. Faremo insieme il punto con la presenza del Prefetto di Salerno e degli altri componenti del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, anche al fine di garantire un corretto circuito informativo inter-istituzionale, armonizzare gli interventi delle Istituzioni e, in particolare dei Sindaci, che dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità competenti in materia sanitaria nonché alle disposizioni del Governo e della Regione Campania.”