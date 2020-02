Coronavirus in Cilento: nuovi tamponi e comuni off limits

Scuole chiuse ma anche attività commerciali. L’ordinanza firmata nella serata di ieri dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contiene misure specifiche anche per il Cilento. In particolare per i Comuni di Montano Antilia e Ceraso, almeno fino al prossimo 1 marzo. Oltre ai già enunciati provvedimenti su plessi scolastici e negozi (salvo quelli che vendono generi di prima necessità), “sono sospese le manifestazioni e le iniziative di qualsiasi natura, gli eventi e ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.

Il provvedimento riguarda i due comuni perché sono stati quelli frequentati dalla 26enne risultata positiva al coronavirus prima del ricovero in ospedale. Le autorità hanno cercato di ricostruire tutti i suoi percorsi per cercare di limitare la diffusione del virus.

I timori sono tanti considerato che la biologa ucraina sarebbe stata anche al carnevale del suo paese, ovvero un evento affollato. Alcune famiglie, sono state messe in quarantena. Timori per dei sintomi manifestati dalla sorella della donna sulla quale sarebbe stato disposto il tampone e non risulterebbe l’unico caso. Controlli anche ad altre persone: oltre a Montano Antilia, Abatemarco e Ceraso, a Laurito dove ha lo studio il medico di base della donna.