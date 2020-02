Coronavirus e corsa alle scorte alimentari: straordinari nelle aziende

Tutte

le aziende agricoli del sistema Cia Campania faranno gli straordinari per assicurare il conferimento di frutta, verdure, formaggi, carne e tutti i generi alimentari alla catena distributiva della Regione. Non solo, le stesse aziende provvederanno a rifornire direttamente i cittadini laddove ce ne fosse la necessità. Cia Campania, con la forza dei suoi 40.000 soci, risponde alle situazioni emergenziali dettate dall’epidemia del Coronavirus.

“In questi momenti – afferma Alessandro Mastrocinque, presidente di Cia Campania – bisogna affidarsi a esperti e professionisti, sappiamo che non è il caso di lasciarsi andare a situazioni di panico o allarmismo. È tuttavia evidente che in alcuni casi possono generarsi comportamenti anomali, come l’accaparramento di derrate alimentari da parte delle famiglie e, di fronte a questa eccezionale richiesta, per quello che possiamo, rispondiamo con un eccezionale impegno”.

In tutte le province campane le aziende aderenti al sistema Cia provvederanno ad assicurare conferimenti straordinari laddove se ne ravvisasse bisogno e necessità.