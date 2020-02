Montano Antilia, in quarantena la famiglia della 26enne in isolamento al San Luca

È stata messa in quarantena la famiglia della giovane Ucraina ricoverata da ieri in isolamento presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Lo ha reso noto il sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli. Questa, infatti, è la località da dove la biologa 26enne – proveniente da Cremona – risiedeva. All’ospedale Vallese si è rappresentata insieme ai genitori. Questi ultimi, però, non presentavano alcun sintomo che potesse far pensare ad un contagio del coronavirus.

La donna, invece, da 5 giorni era affetta da febbre e tosse. Già eseguito nella tarda serata di ieri il tampone, per il quale si attendono i risultati.

Intanto il sindaco di Montano Antilia ha deciso di mettere in quarantena anche la famiglia a scopo precauzionale, avendo avuto contatti con la 26enne. Si attende per il primo pomeriggio il risultato dei test.