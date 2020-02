Effetto coronavirus, stop a tutti gli eventi al chiuso fino al 10 marzo nel Vallo di Diano

Stop a tutti gli eventi che si tengono in luoghi al chiuso del Vallo di Diano fino al prossimo 10 marzo. È questa la decisione più importante presa nella tarda mattinata dai sindaci del distretto sanitario di Sala Consilina riuniti proprio per affrontare l’emergenza coronavirus. È stato disposto il rinvio di tutti gli eventi che si terranno in teatri o altri luoghi pubblici per le prossime due settimane, dagli spettacoli ai convegni.

Gli eventi sportivi che si terranno all’interno dei Palazzetti, invece, si svolgeranno a porte chiuse.

Il provvedimento segue le linee guida della Regione Campania che aveva invitato ad evitare quelle manifestazioni dove si sarebbero potuti registrare degli assembramenti di persone. Al momento non si segnalano casi di contagio nel comprensorio, tuttavia i sindaci hanno deciso di prendere questo provvedimento a scopo precauzionale.

Restano valide le altre prescrizioni relative a coloro che rientrano dal nord finché avvertano le autorità ed evitare di accedere ai pronto soccorso: in caso si abbiano sospetti sul proprio stato di salute è necessario contattare le autorità comunali o sanitarie, o l’apposito numero istituito dalla regione Campania.