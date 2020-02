Dramma a Sapri, uomo muore durante battuta di pesca subacquea

SAPRI. Era uscito per una battuta di pesca subacquea nella notte ma non ha fatto più ritorno a casa e per questo i familiari hanno allertato i soccorsi. Per Francesco Vitagliano, però, non c’è stato nulla da fare. Il 45enne è stato ritrovato privo di vita lungo il litorale in località Scialandro dove probabilmente lo ha trasportato la corrente.

A ritrovare e recuperare il corpo gli uomini della guardia costiera. Il cadavere è stato poi trasportato presso il porto di Sapri e da qui trasferito all’ospedale dell’Immacolata.

Ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà stabilire se eseguire l’autopsia per comprendere quali siano state le cause del decesso. L’uomo lascia i genitori, due sorelle e la fidanzata.