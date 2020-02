Coronavirus a Vallo, il direttore De Vita: tampone positivo ma attendiamo lo Spallanzani

“Il tampone è stato mandato dal Cotugno allo Spallanzani quindi aspettiamo la conferma della positività”. A dirlo il direttore sanitario dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, Adriano De Vita. Anche il Ministero della Salute, prima di dare l’ufficialità del contagio attenderà le analisi del Presidio ospedaliero romano. La speranza è che i nuovi test non siano positivi.

“Dallo Spallanzani potrebbero arrivare notizie diverse. In alcuni casi è già successo”, ha aggiunto De Vita precisando che “Comunque la paziente sta bene dal punto di vista clinico.

Quanto alla situazione del nosocomio vallese De Vita rassicura che “Le attività presso l’ospedale sono svolte in massima sicurezza perché sono state seguite tutte le linee guida e la paziente è stata trattata in locali attrezzati”. La quarantena è prevista per il personale che ha avuto i primi contatti con la paziente.