Bcc di Aquara, presto filiale ad Agropoli

Continuano i lavori per la nuova filiale che aprirà nelle prossime settimane ad Agropoli in Via Salvo D’Acquisto. I locali, la cui superficie è di circa 200 metri quadrati, ospiteranno il 14esimo sportello della Banca che si mostra così solida ed affidabile offrendo risposte convenienti in tempi brevi, sia alle famiglie che alle imprese. Nei giorni scorsi, sono state affisse le insegne (vedi foto) al di fuori dello sportello mentre proseguono i lavori di allestimento in vista della prossima apertura.

Intanto è stato sottoscritto un accordo tra la Bcc di Aquara e la Commerfin, Confidi che svolge una funzione ponte tra le imprese e gli intermediari bancari. La Commerfin ha ampliato la sua struttura funzionale aggiungendo alla propria tradizionale attività di cogaranzia e controgaranzia anche la garanzia diretta a prima richiesta.

La Commerfin è così pronta a svolgere un ruolo attivo nell’accesso al credito offrendo alla nostra Banca una gamma diversificata di garanzie a favore di Pmi utili ad un più agevole accesso al credito.