Visite gratuite alla grotte di Pertosa – Auletta per i cittadini di Alburni e Vallo

Visite gratuite alle Grotte di Pertosa – Auletta per i cittadini del comprensorio degli Alburni, Tanagro e del Vallo di Diano. L’iniziativa è della Fondazione Mida che punta così a “creare nuove occasioni di coinvolgimento e partecipazione nei processi di divulgazione e condivisione del patrimonio naturalistico, storico-artistico e culturale, al fine di rafforzare il senso di appartenenza delle comunità locali”.

L’iniziativa sarà rivolta agli abitanti di 34 comuni: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano, Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni.

Le giornate gratuite sono previste per l’1, l’8 e il 15 marzo 2020. Pur essendo gratuito l’ingresso sarà necessaria la prenotazione (telefono 0975397037)