Sindaci di Alburni e Val Calore confermano riapertura scuole

All’esito dell’incontro tenutosi oggi tra i Sindaci di Roccadaspide, Albanella, Bellosguardo, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Controne, Felitto, Laurino, Monteforte Cilento, Piaggine, Roscigno e Sacco, il Vicesindaco di Aquara, avente ad oggetto eventuali provvedimenti da assumere in ordine alla ripresa delle attività scolastiche sul territorio, fissata per domani 26 febbraio, evidenziato che, alla luce delle indicazioni contenute nelle ordinanze e nei provvedimenti diramati in questi giorni dal Ministero della Salute e dalla Regione Campania, non sussistono -allo stato- margini di intervento da parte dei Sindaci del territorio in ordine alla sospensione delle attività didattiche, si è convenuto di attenersi alle disposizioni e linee guida del Ministero della Salute e della Regione Campania.

Resta l’invito alla popolazione alla massima osservanza e rispetto.

Pertanto, domani le attività didattiche delle scuole di tutto il territorio della Valle del Calore e degli Alburni riprenderanno regolarmente.