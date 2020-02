Golfo di Policastro, ecco consigli dei sindaci

Si è tenuto questa sera il Comitato dei Sindaci del D. S. 71 alla presenza del Direttore Sanitario del Distretto e P.O. di Sapri dott. Rocco Calabrese, Responsabile UOSD Prevenzione Collettiva del DS dott.ssa Rosa D’Alvano e del Responsabile UO Assistenza Sanitaria di base DS 71 dott. Francesco Fragomeno.

Considerato che nei comuni afferenti al D.S. 71 al momento non risultano casi di infezione da covid19 (coronavirus) richiamate e fatte proprie tutte le disposizioni emanate alla data odierna dagli organismi sovracomunali, i sindaci tutti presenti all’unanimità hanno deciso, di consigliare alla cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle indicazioni igieniche contenute nel decalogo ministeriale.

Inoltre non sono previste interruzioni di servizi pubblici (chiusure scuole, ecc.); i cittadini provenienti dai Comuni ricadenti nella zona rossa così come elencati dal Ministero dell’Interno (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò), dalle aree della Cina interessate dell’epidemia e dalle altre aree del mondo di conclamato contagio dovranno comunicare tale circostanza alla UOSD Prevenzione Collettiva ai numeri 0975/373642 e 0975/373680; Come da protocollo il tampone sarà effettuato per i soli pazienti attenzionati con sintomatologia riconducibile a Covid-2019 – coronavirus;



Il DS 71 comprende Sapri, Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati.