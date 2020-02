Covid-19, a Capaccio Paestum appello al sindaco Alfieri per un incontro tra i medici di base

“Pur essendo consapevoli che al momento il Covid-19 non è presente nella nostra Regione, non possiamo escludere che il contagio arrivi anche qui. Per questo chiediamo al sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, se non sia il caso di organizzare un incontro con tutti i medici di base della nostra città, sia per coordinarsi sulle informazioni da dare ai cittadini per quanto riguarda la prevenzione, in modo che venga effettuata fin da ora per scongiurare il pericolo di contagio, sia per trovarci pronti nel caso il virus arrivasse anche nella nostra città.

Inoltre, riteniamo che la collaborazione dei medici di base sarebbe preziosa per censire le persone provenienti dalle aree a rischio. C’è molta paura ma anche molta confusione sull’argomento e le indicazioni dei medici di base in questo momento sarebbero utili anche per attenuare l’allarmismo diffuso tra le persone”.

Questa la richiesta a firma del Ccoordinamento e gruppo consiliare Fratelli d’Italia di Capaccio Paestum, di segretario e gruppo consiliare Tre Torri e del gruppo consiliare Avanti Capaccio Paestum .