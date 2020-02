Una pasticceria di Agropoli in corsa per il titolo di migliore d’Italia

Una pasticceria di Agropoli protagonista di “Best Bakery”. Si tratta del cooking talent tv trasmesso da Sky Uno che mette in sfida le pasticcerie di varie province italiane che si danno battaglia per conquistare il titolo di “Migliore Pasticceria d’Italia”. Domani (martedì 24 febbraio) sarà decretata la miglior pasticceria della Provincia di Salerno che rappresenterà il territorio nella sfida finale con le concorrenti di tutta Italia.

Tra quelle in corsa c’è anche Armonie, di Silvio Cirillo, pasticcere e figlio d’arte, titolare dell’attività sita in corso Garibaldi. L’appuntamento è per domani alle ore 21.15 su Sky Uno.

Giudici della sfida l’italiano Alessandro Servida e lo svizzero Andreas Acherer. Armonie sfiderà “La dispensa” e “Le delizie di Maria”