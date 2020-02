Un premio speciale in memoria di Angelo Vassallo

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore e L’Associazione “Battiti di Pesca”, hanno indetto la prima edizione del Premio Speciale in memoria di Angelo Vassallo, Sindaco Pescatore ucciso ad Acciaroli il 5 settembre 2010.

La prima edizione del Premio Speciale dedicato ad Angelo Vassallo è rivolta agli alunni delle classi V della scuola primaria e agli alunni della scuola secondaria di primo grado che vogliono cimentarsi nella realizzazione di elaborati sul tema della legalità e della cittadinanza attiva nel rispetto dei principi della Costituzione, anche con riferimenti a personaggi che con il loro impegno sono da esempio per le giovani generazioni. Gli alunni appartenenti agli Istituti Comprensivi del territorio nazionale che hanno presentato attività di studio incentrate sulla figura di Angelo Vassallo o che hanno programmato tali attività per il c.a. scolastico, sono invitati ad elaborare ed esprimere idee e proposte su tale tema utilizzando strumenti di espressione artistica, letteraria e di comunicazione digitale.

Il premio assegnato al primo classificato per ogni categoria sarà pari ad un contributo in buono libri. Le produzioni, corredate dagli allegati correttamente compilati, dovranno pervenire entro e non oltre il 10 maggio 2020 e potranno essere inviate tramite e-mail e/o posta ordinaria.

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore avrà cura di comunicare alla segreteria scolastica informazioni più dettagliate in merito alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a settembre nell’ambito delle iniziative in programma per la Festa della Speranza (clicca qui per il bando)