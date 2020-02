Agropoli, Lega chiede rinvio del Carnevale

STIO. Stop agli eventi di carnevale. E’ quanto chiede il consigliere della Lega di Agropoli, Gisella Botticchio. In una nota inviata alle autorità comunali ha proposto la sospensione delle iniziative in programma domani, al fine di tutelare la pubblica incolumità viste le notizie che stanno giungendo relative al coronavirus.

In altri comuni gli eventi sono stati già annullati. La Pro Loco di Stio, ha comunicato al Comune e ai carabinieri della locale stazione, che gli appuntamenti in programma per il martedì grasso sono stati rinviati a data da destinarsi. La decisione arriva in virtù “della situazione di disagio in cui si trovano molte regioni dell’Italia a causa del Coronavirus” e “non essendo possibile controllare il flusso di entrata di eventuali visitatori”.

“Tale decisione è stata presa esclusivamente per una questione di carattere solidale e non certo per creare situazioni di allarmismo”, precisano in conclusione dalla Pro Loco.

Stio non è l’unico comune ad aver annullato gli eventi in programma. L’amministrazione comunale di Ascea e Velia Teatro, associazione culturale Cilento Arte, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi la giornata in memoria di Adriano Olivetti prevista per il giorno 27 febbraio. Nella mattinata il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, aveva ordinato lo stop a tutte le iniziative fino al 2 marzo.